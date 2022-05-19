В Москве пройдет фестиваль детских технопарков

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 21 мая пройдет фестиваль детских технопарков Москвы.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, к участию приглашают детей старше семи лет. На протяжении всего дня для них будут проводить мастер-классы и открытые уроки с презентацией летних курсов.

«На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере. После участия в мастер-классах каждый сможет записаться на летние занятия — 15 детских технопарков предлагают порядка 70 программ», — рассказала Сергунина.

Занятия детского технопарка Российского государственного социального университета будут посвящены языку программирования Python, созданию сайтов и чат-ботов, а «Менделеев центр» предложит школьникам понаблюдать за удивительными химическими реакциями и даже провести их самостоятельно, а также познакомит их с основами робототехники.

На мастер-классе технопарка Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета подросткам расскажут об устройстве автомобиля и познакомят с образовательным конструктором Educar, который имитирует реальную машину, но уменьшенную.

Гостям «Косыгин парка» предложат с помощью технологий виртуальной реальности полетать над городом и поучаствовать в боксерском поединке. А на стенде «Траектории взлета» Московского авиационного института можно, надев очки FPV (first point view — «вид от первого лица»), стать оператором беспилотных летательных аппаратов.

Также в рамках фестиваля состоится традиционный шахматный турнир в двух возрастных категориях — до 13 лет и 13–19 лет. Десять лучших игроков смогут сыграть с гроссмейстером, чемпионом Европы Эрнесто Инаркиевым.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но требуется регистрация.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.