Незаконную свалку выявили на Велижанском тракте в Тюменской области

В Тюменской области на 9-м км Велижанского тракта выявили незаконную мусорную свалку промышленных отходов. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на представителей движения «Зеленый фронт».

Экоактивисты обратились в прокуратуру с просьбой решить проблему. По их словам, свалка образовалась из строительного мусора, покрышек и пакетов с различным содержимым.

При этом рядом с незаконным сбросом отходов расположен официальный мусорный полигон.

Ранее экологи уже обращались в надзорные органы по факту размещения отходов на Велижанском тракте, однако площадь заваленных мусором земель только растет.

«Сейчас экоактивисты «Зеленого фронта» обратились в прокуратуру Тюменской области с просьбой взять ситуацию под прокурорский надзор и пресечь незаконную деятельность», — прокомментировали представители движения.