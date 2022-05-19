Россия вышлет пять сотрудников посольства Португалии

Пять сотрудников посольства Португалии в России объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры. Об этом 19 мая сообщили в МИД РФ. Они должны будут покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты.

В министерство была вызвана посол Португалии в Москве Мадалена Фишер.

«С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии persona nоn grata. Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях», — говорится в сообщении.

О высылке 10 сотрудников российского посольства в Португалии стало известно 5 апреля. Газета Diário de Notícias со ссылкой на МИД страны сообщила: внешнеполитическое ведомство сочло, что деятельность этих сотрудников «противоречит национальной безопасности» страны.

Накануне в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из стран, Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России, а также заявила о высылке 24 итальянских дипломатов и 27 сотрудников испанских дипломатических миссий. 17 мая Россия объявила персонами нон гранта двух финских сотрудников посольства в Москве.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. В том числе такое решение приняли Польша, Германия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. В связи с этим Россия принимает ответные меры.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие действия государств раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который осложнит общение между странами.