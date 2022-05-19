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В Госдуму внесен законопроект о российском движении детей и молодежи

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Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение межфракционный проект закона о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом стало известно 19 мая, в день столетия образования в СССР пионерской организации.

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Организация, в частности, будет проводить государственную политику в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей и их профессиональной ориентации. По замыслу парламентариев, движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, говорится в пояснительной записке к документу.

Возглавить наблюдательный совет движения предлагается президенту РФ, он будет утверждать и изменять состав совета. Его участники имеют право на совмещение участия в работе движения с замещением государственной должности РФ, а также должности федеральной госслужбы.

В «Большой перемене» могут принять участие дети старше шести лет. Также в организацию могут вступить студенты колледжей и техникумов. Наставниками участников движения не могут стать иностранные агенты и аффилированные с ними.

В каждом субъекте РФ сформируют региональные отделения «Большой перемены», а в муниципальных образованиях — местные.

Как напоминает «Газета.Ru», о том, что в России хотят создать единую детско-молодежную организацию, несколько дней назад сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, эту идею предложили российскому лидеру Владимиру Путину участники конкурса «Большая перемена». Глава государства ее поддержал.

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