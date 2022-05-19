Три человека погибли при пожаре в вагон-городке в ЯНАО

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в результате пожара погибли три человека. Об этом сообщает СУ СКР по округу.

Пожар произошел утром в четверг, 19 мая, на территории вагон-городка, расположенного в районе Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения. В ходе тушения спасатели обнаружили тела трех граждан.

По факту случившегося организована проверка. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, уточняет Muksun.fm.

«Будут проведены необходимые экспертизы для выяснения причин смерти граждан, устанавливается причина возгорания, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выполняются иные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

18 мая частный жилой дом сгорел в поселке Ижморский Кемеровской области. В результате погибли женщина и двое детей. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.