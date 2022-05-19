СМИ сообщили о стрельбе в школе на севере Германии

Один человек получил тяжелое ранение в результате стрельбы в школе в городе Бремерхафен на севере Германии. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, пострадавший был госпитализирован.

Полиции удалось задержать одного из злоумышленников, второй находится в бегах.

Выстрелы услышала одна из школьниц, когда находилась в туалете, и тут же вызвала полицию. В настоящее время в школе проводится обыск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в четверг сообщалось о стрельбе возле кампуса Университета Тампл в Филадельфии (США). Пострадали пять человек. Трое из них находятся в критическом состоянии, двое — в стабильном. По подозрению в совершении преступления полиция задержала двух человек. Информации о вероятных мотивах преступников пока не поступало.

Незадолго до этого, 14 мая, стрельба произошла в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), в результате которой погибло 10 человек, еще несколько человек получили ранения. Был задержан 18-летний молодой человек. По одной из версий, мотивом преступления послужила расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство убитых и пострадавших были темнокожими.