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Польская PGNiG подала новый иск к «Газпрому»

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jaap Arriens
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Польская газовая компания PGNiG потребовала от российского «Газпрома» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014–2020 годах. Об этом 19 мая сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

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Запрос о возбуждении Арбитражного суда направлен российской стороне 31 марта 2022 года. Основанием иска стало требование польской компанией выплаты процентов по переплаченной PGNiG суммы за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года.

«PGNiG ожидает ответа «Газпрома» на обращение в Арбитраж», — отметили в польской компании.

В декабре 2020 года Стокгольмский арбитражный суд отклонил апелляцию «Газпрома», поданную относительно условий контракта с польской нефтегазовой компанией, много лет закупавшей газ у российского холдинга. Судебный спор между российской и польской сторонами касается изменения принципов ценообразования по заключенному еще в 1996 году договору.

Принцип расчетов контракта — «бери или плати», согласно которому Польша обязана закупать у «Газпрома» 8,7 млрд куб. м газа ежегодно. Но со временем PGNiG посчитала формулу выставления счетов устаревшей. Такая возможность договором предусмотрена, поэтому формально Польша воспользовалась правом пересмотра цен раз в три года правомерно.

В марте 2020 года PGNiG выиграла промежуточный «раунд» судебных разбирательств: суд согласился с тем, что цены можно пересмотреть. Тогда объем «переплаченного» достиг $1,5 млрд, которые «Газпром» выплатил в июле 2020 года.

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