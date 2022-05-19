В Москве продолжает идти первая крупномасштабная выставка «Виктор Цой. Путь героя»

21 мая во всем мире проходит Ночь музеев: среди обилия галерей и выставок, наполненных уникальными коллекциями, редкими экспонатами и насыщенными экскурсионными программами, сделать выбор действительно сложно. Те, кому интересны высокие технологии, но не близки замысловатые современные арт-объекты, по достоинству оценят выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя», вошедшую в число самых ожидаемых экспозиций года по оценке сразу нескольких авторитетных изданий.

Благодаря высокохудожественной креативной концепции, сложным архитектурным решениям и современным технологиям удалось создать по-настоящему виртуозный и сложносочиненный проект, в котором сама тема задала нестандартные и выдающиеся решения вне рамок. Каждый зал выставки стал отдельной уникальной историей — тематически и архитектурно. Ключом, обеспечивающим новый аудиальный опыт и эффект настоящего погружения, стало звуковое сопровождение, которое одновременно направляет посетителя, помогая ему перемещаться в пространстве, и включает сюжетный нарратив, который раскрывает содержание каждого тематического зала и создает бесшовный посетительский опыт.

Над успехом проекта работали в синергии лучшие профессионалы — продюсеры, архитекторы, мультимедиа-специалисты, эксперты по выставкам и, конечно, застройщики. Единовременно над проектом работало до 450 человек, главным генеральным застройщиком проекта выставки «Виктор Цой. Путь героя» была компания «Красный квадрат».

Застройка на площади 3000 квадратных метров стартовала накануне Нового года. В результате круглосуточной работы на собственном производстве и на площадке (ЦВЗ «Манеж») проект удалось сдать в срок, с высокой точностью и филигранным качеством — всего за 30 календарных дней. Чтобы максимально точно воспроизвести идеи авторов, профессионалы свезли уникальные строительные материалы со всех уголков России, разработали индивидуально спроектированные витрины с регулируемой подсветкой, которые повторяют рисунки Виктора Цоя, и спроектировали объемные стены, создающие эффект преломления пространства.

По задумке обновленная welcome-зона выставки является местом вдохновения: на объемной инсталляции в виде магнитофона 90-х годов изображены элементы картин Виктора Цоя. Каждый желающий может поделиться эмоциями от выставки, оставив свой рисунок цветными маркерами прямо на инсталляции — по соседству от иллюстраций культового музыканта. «Чтобы успеть в срок, производство декораций на Фабрике и застройка в Манеже шли без перерыва в Новогодние праздники и Рождество.

В результате команде удалось интегрировать в выставочные залы более 300 музейных экспонатов, создать эффект полного погружения и реализовать первый крупномасштабный проект, посвященный герою, остающемуся актуальным как для тех, кто ходил на его концерты в 80-е, так и для современного поколения социальных сетей.

В ходе Ночи музеев 21 мая в Москве продлят часы работы выставки «Виктор Цой. Путь героя». В этот день экспозиция будет открыта для посетителей до полуночи. Также в этот день (с 20.00) на выставке, в рамках совместной акции с театром «Современник», при помощи видеопроекции будут показаны фрагменты спектакля «Живой», посвященного феномену Виктора Цоя