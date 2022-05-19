В Совбезе сочли неплохим решением для РФ запрет США оплаты по долгам в долларах

Рассматриваемый США запрет для России платить по внешним долгам в валюте никак не скажется на реальной финансовой репутации страны. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил 19 мая в Telegram-канале.

«Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что подобные действия американской стороны создают технические помехи для исполнения обязательств и «должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора».

Кроме того, по его словам, в случае принятия такого решения деньги могут не получить и сами американские держатели долговых бумаг.

«В-третьих, можно исполнить эти обязательства в рублях, и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях», — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

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