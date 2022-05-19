В Германии перечислили виновные в провале антироссийских санкций страны

Антироссийские санкции не причинили планируемого ущерба, потому как от рестрикций по отношению к РФ отказались КНР, Индия, Бразилия и Турция. Об этом сообщила 19 мая немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В провале запрещающих мер для России газета обвинила ряд стран, потому как они отказались от ограничений или ввели их не полностью.

В публикации говорится о том, что несмотря на оказываемое давление западных стран, экономика РФ еще стабильна и финансовый кризис не произошел. Отмечается, что и ВВП страны не упал так сильно, как планировалось, к тому же рубль в кратчайшие сроки восстановился после падения. Это, подчеркивается в материале, было обеспечено благодаря контр-санкционным мерам и решению в марте президента РФ Владимира Путина о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

Единства в вопросе санкционной политики в отношении России нет и в Европе. Днем ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил о том, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован. 16 мая сообщалось, что главы МИД стран ЕС так и не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

Ранее 19 мая сообщалось, что Анкара не может позволить себе вступить в конфликт с Москвой из-за тесных экономических связей и ведущегося строительства АЭС. Так РФ обеспечивает 45% поставок газа в Турцию, 17% — нефти, 70% — пшеницы. Россия также является крупнейшим источником туристов в размере 4,7 млн посетителей в прошлом году, что составляет 19% от общего числа путешественников. Кроме того, «Росатом» ведет строительство первой турецкой АЭС «Аккую», которая должна открыться в 2023 году.

В начале мая бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что санкциями против России западные страны наказывают всё человечество. Он напомнил, что сегодня Европа зависит от энергоресурсов России и пока альтернативной энергии у нее нет. Он предположил, что необходимо создать новое глобальное управление, а также перестроить Организацию Объединенных Наций (ООН), поскольку в нынешнем виде она утратила доверие.

В апреле председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал недопустимой политику «выбрасывания за борт одной страны», осудив таким образом санкции, введенные странами Запада против России.

Власти Индии не раз отмечали, что энергетические потоки не находятся под санкциями, и призвали не политизировать поставки нефти из России, продолжая налаживать двустороннее сотрудничество. В конце апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отказ властей Индии поддержать антироссийские санкции — это первый звоночек, который говорит о прозрении мира в отношении реальных мотивов политики США.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и Америке существенно усилилась, а цены выросли.

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