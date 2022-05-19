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Турецкие авиакомпании взяли на себя две трети перелетов в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти России разрешили Турции взять на себя две трети авиаперелетов между странами, чтобы выполнять обязательства перед туристами. Об этом 19 мая сообщает «Коммерсант».

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По данным издания, замминистра транспорта России Игорь Чалик в своем обращении к Российскому союзу туриндустрии (РСТ) указал на то, что авиакомпании РФ получили от турецких авиавластей вдвое меньше разрешений на полеты между странами. Отмечается, что Минтранс изменил соотношение регулярных авиаперевозок, чтобы турецкая сторона выполняла 428 рейсов в неделю, а РФ — 237.

Источник утверждает, что Россия была вынуждена отдать преимущество турецким авиакомпаниям с целью выполнения обязательств перед туристами. В противном случае может образоваться дефицит авиаперевозок между странами.

Также в отрасли отметили, что отечественные перевозчики не могут увеличить частоту рейсов из-за риска ареста большей части национального авиапарка в зарубежных аэропортах на фоне санкций.

«По сути, мы наблюдаем недобросовестную конкуренцию, являющуюся прямым нарушением действующего соглашения о воздушном сообщении, в соответствии с которым авиапредприятиям сторон предоставляются справедливые и равные возможности эксплуатации авиалиний», — говорится в заявлении замминистра транспорта.

Накануне стало известно, что Минтранс и Ростуризм согласовали 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю на курорты Турции до 1 июля. Как уточнили в Ростуризме, до этого в Турцию из России каждую неделю летало 290 рейсов. В ходе расширения авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать туристов из РФ, их количество было увеличено.

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