Культурные площадки Москвы 21 мая проведут день открытых дверей

В столичных библиотеках и культурных центрах 21 мая пройдет акция «Единый день открытых дверей». Посетители смогут познакомиться с книжными новинками, послушать лекции и увидеть, как ставится спектакль, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе. Познавательные мероприятия пройдут во всех районах столицы», — отметила она.

В библиотеке № 200 «Истоки» пройдет творческое занятие «Волшебные буквы», на котором дети познакомятся с азами каллиграфии. Им покажут, как писать буквы древнерусского алфавита, и расскажут о старинных рукописных книгах.

Библиотека № 80 подготовила квест-выставку, посвященную первому российскому императору Петру I, а в Культурном центре ЗИЛ прочитают лекции по философии и литературоведению.

В библиотеке № 65 имени Михаила Пришвина пройдет занятие по экологии, участники которого проведут научные опыты по очистке воды, сыграют в увлекательную экологическую игру и посмотрят фильм об охране природы.

В то же время гости театрального центра «Крылатское» смогут увидеть, как работают над созданием спектакля и поучаствовать в беседе о сценическом искусстве. Расписание всех мероприятий «Единого дня открытых дверей» доступно на сайте Мосразвития. Участие бесплатное, но придется пройти предварительную регистрацию.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.