Прямой эфир
Мир
За сутки с «Азовстали» в плен сдался еще 771 боевик «Азова»
Экономика
Новак спрогнозировал ухудшение ситуации на энергорынке Европы
Мир
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Экономика
Около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты
Экономика
Белорусская компания «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы в РФ
Мир
Американская певица Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств
Экономика
Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 2017 года
Общество
МВД РФ объявило в розыск главарей группировки «Азов» Величко и Немичева
Мир
Языческое капище с оккультными символами нашли на базе националистов
Мир
ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»
Наука
Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Культурные площадки Москвы 21 мая проведут день открытых дверей

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичных библиотеках и культурных центрах 21 мая пройдет акция «Единый день открытых дверей». Посетители смогут познакомиться с книжными новинками, послушать лекции и увидеть, как ставится спектакль, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе. Познавательные мероприятия пройдут во всех районах столицы», — отметила она.

В библиотеке № 200 «Истоки» пройдет творческое занятие «Волшебные буквы», на котором дети познакомятся с азами каллиграфии. Им покажут, как писать буквы древнерусского алфавита, и расскажут о старинных рукописных книгах.

Библиотека № 80 подготовила квест-выставку, посвященную первому российскому императору Петру I, а в Культурном центре ЗИЛ прочитают лекции по философии и литературоведению.

В библиотеке № 65 имени Михаила Пришвина пройдет занятие по экологии, участники которого проведут научные опыты по очистке воды, сыграют в увлекательную экологическую игру и посмотрят фильм об охране природы.

В то же время гости театрального центра «Крылатское» смогут увидеть, как работают над созданием спектакля и поучаствовать в беседе о сценическом искусстве. Расписание всех мероприятий «Единого дня открытых дверей» доступно на сайте Мосразвития. Участие бесплатное, но придется пройти предварительную регистрацию.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022