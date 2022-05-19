В МИЦ «Известия» расскажут о Фестивале звезд синхронного плавания

20 мая в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого в России Фестиваля звезд синхронного плавания «Завораживающая красота», где выступят сильнейшие синхронистки России под руководством знаменитых тренеров.

О программе фестиваля; новых правилах и кадровых изменениях в составе сборной; отстранении от международных соревнований и проведении альтернативных турниров расскажут:

Татьяна Покровская, вице-президент Федерации синхронного плавания России, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;

Татьяна Данченко, старший сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;

Светлана Колесниченко, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

Варвара Субботина, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию;

Мария Киселева, президент Федерации синхронного плавания Москвы, трехкратная олимпийская чемпионка.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.