Прямой эфир
Мир
За сутки с «Азовстали» в плен сдался еще 771 боевик «Азова»
Экономика
Новак спрогнозировал ухудшение ситуации на энергорынке Европы
Мир
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Экономика
Около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты
Экономика
Белорусская компания «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы в РФ
Мир
Американская певица Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств
Экономика
Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 2017 года
Общество
МВД РФ объявило в розыск главарей группировки «Азов» Величко и Немичева
Мир
Языческое капище с оккультными символами нашли на базе националистов
Мир
ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»
Наука
Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

В МИЦ «Известия» расскажут о Фестивале звезд синхронного плавания

0
Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

20 мая в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная открытию первого в России Фестиваля звезд синхронного плавания «Завораживающая красота», где выступят сильнейшие синхронистки России под руководством знаменитых тренеров.

О программе фестиваля; новых правилах и кадровых изменениях в составе сборной; отстранении от международных соревнований и проведении альтернативных турниров расскажут:

  • Татьяна Покровская, вице-президент Федерации синхронного плавания России, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;
  • Татьяна Данченко, старший сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;
  • Светлана Колесниченко, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Варвара Субботина, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию;
  • Мария Киселева, президент Федерации синхронного плавания Москвы, трехкратная олимпийская чемпионка.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022