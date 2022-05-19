Детскую поликлинику реконструируют в Сегеже за 150 млн рублей

Власти Карелии готовы выделить из республиканского бюджета 148,5 млн рублей на реконструкцию детской поликлиники в городе Сегеже. На портале госзакупок появились условия открытого конкурса. Заказчиком выступает региональное управление капитального строительства.

Речь идет о реконструкции нежилых помещений на первом и втором этажах здания в проезде Монтажников. Подрядчику предстоит выполнить десятки видов работ: вывести плесень, привести в порядок фундамент, перекрытия, стены, пол, подвал, канализацию, вентиляцию, пожарную сигнализацию, внутреннюю отделку. Все работы должны быть выполнены до ноября 2023 года.

ИА «Карелinform» напоминает, что осенью 2021 года республиканский министр здравоохранения Михаил Охлопков говорил, что к реконструкции детской поликлиники в Сегеже планируют привлечь федеральные средства. Но Москва отказалась включать объект в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

В середине апреля стало известно об очередном переносе сроков реконструкции городского автовокзала. Работы планируют завершить этим летом. Изначально это должно было произойти 31 декабря 2021 года.