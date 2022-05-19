Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили отказаться от Парижского соглашения
Общество
Негосударственные хосписы объявили о сворачивании программ помощи пациентам
Мир
США начнут импортировать детскую смесь на зафрахтованных Пентагоном самолетах
Мир
Источник сообщил о задержании депутата из Владивостока на границе США и Мексики
Экономика
Банки начали снижать комиссии за прием безналичных платежей для МСП
Общество
В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах
Мир
Сенат конгресса США единогласно утвердил Бринк на должность посла на Украине
Общество
В России предложили создать единую детско-молодежную организацию
Мир
Языческое капище с оккультными символами нашли на базе националистов
Мир
Джордж Буш-младший заявил о «жестоком вторжении» России в Ирак
Туризм
В Госдуме предложили дополнительную неделю отпуска для отдыхающих в России
Сюжет:

Санкции лишили российских переработчиков текстиля 85% сырья

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, а после остановки работы в РФ шведской сети H&M, в магазинах которой собирали старую одежду, с рынка ушло еще 12% сырья. Об этом 19 мая сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Лаут Ресайклинг» Евгения Садовского.

Атака клонов: как будут переименовывать западные бренды
В России уже появились аналоги Coca-Cola и Fanta, а теперь будут искать замену McDonald's

Таким образом, российские переработчики лишились 85% сырья. Информацию подтвердили и в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО), куратора отрасли по обращению с отходами.

«Лаут Ресайклинг» перерабатывал до 700 т текстиля в месяц, что занимало около 40% рынка.

Дефицит сырья восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, добавил директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» (перерабатывала до 250 т сырья в месяц) Александр Завгородний.

Текстиль в России перерабатывается в два типа новых материалов: обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Ветошь используют на производствах, она должна хорошо впитывать жидкости, поэтому переработчики текстиля используют в качестве сырья хлопковую одежду и постельное белье.

Как уточнил Завгородний, ветошь закупают РЖД, авиастроители, автозаводы, ремонтные мастерские, станкостроители.

Регенеративное волокно получают из шерстяных, хлопковых и синтетических тканей. Его используют для шумоизоляции, производства утеплителя, набивки для матрасов и подушек. В основном в России из текстиля производят обтирочную ветошь, пояснил Садовский.

Помимо российских компаний самый большой объем старой одежды в России собирала сеть H&M, насчитывавшая 160 магазинов. В 2019 году она отчиталась о сборе 3 тыс. т сырья, из которых 80% ушло на переработку.

Но в марте шведский ретейлер приостановил работу в России, а в апреле ЕС ввел пятый пакет санкций, который запретил проезд российского и белорусского автотранспорта по территории Евросоюза. В итоге доставка сырья из Европы подорожала в семь-восемь раз.

Даже по таким ценам перевозчика невозможно, утверждает руководитель производства компании «Лидер — Текс» Игорь Касаткин. Европейские транспортные компании опасаются применения в их отношении вторичных санкций.

С марта продажи в России приостановили многие иностранные бренды, в их числе бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, компания LPP Group, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие.

Один из крупнейших ритейлеров Финляндии, S-Group, заявил о прекращении продажи российской продукции в своих магазинах в стране — это продукты питания, спортивный инвентарь и текстиль.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022