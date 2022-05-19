Санкции лишили российских переработчиков текстиля 85% сырья

Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, а после остановки работы в РФ шведской сети H&M, в магазинах которой собирали старую одежду, с рынка ушло еще 12% сырья. Об этом 19 мая сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Лаут Ресайклинг» Евгения Садовского.

Таким образом, российские переработчики лишились 85% сырья. Информацию подтвердили и в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО), куратора отрасли по обращению с отходами.

«Лаут Ресайклинг» перерабатывал до 700 т текстиля в месяц, что занимало около 40% рынка.

Дефицит сырья восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое, добавил директор по производству подмосковной компании «Т-текстиль» (перерабатывала до 250 т сырья в месяц) Александр Завгородний.



Текстиль в России перерабатывается в два типа новых материалов: обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Ветошь используют на производствах, она должна хорошо впитывать жидкости, поэтому переработчики текстиля используют в качестве сырья хлопковую одежду и постельное белье.

Как уточнил Завгородний, ветошь закупают РЖД, авиастроители, автозаводы, ремонтные мастерские, станкостроители.

Регенеративное волокно получают из шерстяных, хлопковых и синтетических тканей. Его используют для шумоизоляции, производства утеплителя, набивки для матрасов и подушек. В основном в России из текстиля производят обтирочную ветошь, пояснил Садовский.



Помимо российских компаний самый большой объем старой одежды в России собирала сеть H&M, насчитывавшая 160 магазинов. В 2019 году она отчиталась о сборе 3 тыс. т сырья, из которых 80% ушло на переработку.

Но в марте шведский ретейлер приостановил работу в России, а в апреле ЕС ввел пятый пакет санкций, который запретил проезд российского и белорусского автотранспорта по территории Евросоюза. В итоге доставка сырья из Европы подорожала в семь-восемь раз.

Даже по таким ценам перевозчика невозможно, утверждает руководитель производства компании «Лидер — Текс» Игорь Касаткин. Европейские транспортные компании опасаются применения в их отношении вторичных санкций.

С марта продажи в России приостановили многие иностранные бренды, в их числе бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, компания LPP Group, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие.

Один из крупнейших ритейлеров Финляндии, S-Group, заявил о прекращении продажи российской продукции в своих магазинах в стране — это продукты питания, спортивный инвентарь и текстиль.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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