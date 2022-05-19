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Сенатор Карасин обсудил с властями Грузии референдум в Южной Осетии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал об обсуждении с коллегами из Грузии референдума в Южной Осетии о присоединении к России. Об этом он сообщил 19 мая в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

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«Кратко обсудили», — ответил он ТАСС на соответствующий вопрос.

По словам политика, продолжаются контакты со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе. Они идут по телефону и в режиме видеосвязи.

«Слухи о замораживании этого формата преждевременны. Мы довольно часто общаемся по телефону, в режиме видео-конференц-связи», — подчеркнул сенатор.

Как добавил сенатор, Россия будет работать над восстановлением авиасообщения с Грузией.

Референдум по вопросу вхождения Республики Южная Осетия в состав России назначен на 17 июля. По словам главы республики Анатолия Бибилова, это «не очень трудно сделать» и возможно сделать, не затягивая.

30 марта он заявлял, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, объединение с РФ является стратегической целью Южной Осетии.

В декабре 2021 года в МИД России отметили, что российские авиакомпании вновь смогут совершать рейсы в Грузию при ряде необходимых условий, запрет является временным. В ведомстве напомнили об ограничениях из-за коронавируса, а также «еще и политические факторы».

В июле того же года Карасин заявил, что Россия готова к обсуждению возможности возобновления авиасообщения с Грузией. Рано или поздно «данная задача будет решена», отмечал он.

Российско-грузинские отношения обострились после того, как в июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин 21 июня того же года подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.

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