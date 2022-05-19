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В Госдуме назвали США и Канаду главными виновниками кризисов в мире

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Фото: REUTERS/Paul Childs
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США, Канада, Швейцария, Британия, Евросоюз, Австралия и Япония — главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия к продовольственному кризису не имеет никакого отношения»
Посол РФ в Алжире Игорь Беляев — о поставках зерна, перспективах туризма и том, сможет ли газ из арабской республики заменить российский

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствия», -— написал он.

Как он уточнил, США ввели в отношении РФ больше всего санкций — 1983, на втором месте — Канада (1402), на третьем — Швейцария (1361). Власти Британии ввели 1360 санкций, Евросоюз —1199, Австралия — 1150, Япония — 902.

Он напомнил, что всего против России заведено 10 536 санкций. До 24 февраля этого года было введено 2754, после — еще 7782.

В этот же день российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что корнем глобального продовольственного кризиса стали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, а не действия РФ. По его словам, проблемы возникли задолго до начала спецоперации по защите Донбасса. Обострились они из-за волны односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков.

Ранее профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится все более реальной. Он подчеркнул, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. По его словам, найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья в настоящее время невозможно.

Западные страны вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите жителей Донбасса. При этом наблюдается рост инфляции и цен в странах Евросоюза и США. Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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