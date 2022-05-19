Власти Казани потратят на Сабантуй более 38 млн рублей

Стало известно, какую сумму власти Казани планируют потратить на празднование Сабантуя в этом году. На сайте госзакупок появились соответствующий тендер и сумма — 38,4 млн рублей. Заказчиком работ выступает дирекция по конкурентной политике и закупкам города.

Мероприятие состоится на территории Березовой рощи в казанском поселке Мирный. Праздник пройдет на трех площадках — Майдане, подворье и «Сабантуй бизэклэре — Краски Сабантуя». Также под Сабантуй задействуют ипподром.

Почетных гостей встретят девушки модельной внешности, фольклорный ансамбль, баянисты и мастера прикладного искусства. Для победивших в конкурсах взрослых приготовят бытовую технику и гаджеты, а для детей — спортивный инвентарь, велосипеды и игрушки.

В Казани праздник пройдет 19 июня. На день раньше он состоится в Набережных Челнах, а в районных центрах республики — с 11 по 13 июня, пишет Inkazan.ru.