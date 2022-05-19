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Инфляция в Канаде достигла максимума с января 1991 года

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Инфляция в Канаде за последний год выросла до 6,8% и является максимальной с января 1991 года. Предыдущий максимум 6,7% был установлен по итогам марта, передает телеканал «Известия». За последний год цены на бензин в Канаде выросли на 36,3%, продукты подорожали на 8,8%. Максимальная инфляция в апреле отмечена в провинции Остров принца Эдуарда — 8,9%, а минимальная — 5,9% — в Саскачеване.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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