Премьер Финляндии исключила размещение в стране баз НАТО или ядерного оружия

Вопрос размещения в Финляндии баз или ядерного оружия НАТО не стоит на повестке дня после вступления страны в альянс. Об этом заявила 19 мая финский премьер-министр Санна Марин.

«Эта тема не обсуждается», — отметила она в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По словам Марин, все зависит от национальных решений страны, никто не в силе навязать Финляндии что-то, если народ откажется.

При этом премьер уверена, что после вхождения в НАТО Финляндия сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. Вступление страны в НАТО станет актом мира, а не объявлением войны, добавила Марин.

«Мы воевали с нашими соседями [Россией] в прошлом, и у нас с ними непростая история. Вот почему мы сделали этот выбор, чтобы защитить нашу нацию и наших детей», — отметила финский премьер-министр.

С Турцией, которая выступила против приема Финляндии и Швеции в НАТО, нужно вести диалог, заключила политик.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

После этого Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Тогда же глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы опасения Турции. Условием союза, по его словам, должна быть борьба с людьми, причастными к преступлениям против невинных граждан Турции. Основная претензия Анкары заключается в открытой поддержке Стокгольмом и Хельсинки курдов, которых турецкая сторона считает террористами.

Также в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обеспокоенности Турции по расширению НАТО могут быть сняты. По его словам, Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы сделать это. Помимо этого Вашингтон также разговаривает с турецкой стороной.

17 мая шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс.