Об одном погибшем в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Курской области, находящегося на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 19 мая в Telegram.

Предполагается, что из-за попавшего в завод боеприпаса погиб водитель фуры, который привез сырье. Сообщается и о неразорвавшихся снарядах. Кроме того, повреждено несколько домов. Старовойт сообщил о работе на месте оперативных служб. Помимо этого он заверил, что всем пострадавшим и их семьям будет оказана вся требуемая помощь.

На опубликованных позднее кадрах видны разрушенные кладки домов, выбитые окна. На одном из фото показаны следы от пуль на стекле. Другой кадр показывает воронку от снаряда.

Днем ранее по населенным пунктам Теткино и Алексеевка уже велся огонь со стороны ВСУ, никто не пострадал.

17 мая украинские военные повредили в Алексеевке вышку сотовой связи, здание школы и три частных дома. Пострадавших не было. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента. Ранее в этот день Старовойт заявил об открытии огня по сахарному заводу в Теткино. Атака была отражена ответными мерами сотрудников пограничной службы и военных, уточнил губернатор. Пострадавших нет.

На данный момент все еще действует желтый уровень террористической опасности, введенный 11 апреля по причине провокаций Украины в пяти северных и двух восточных районах Крыма, а также в Белгородской, Брянской, Курской областях и в двух районах Воронежской области.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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