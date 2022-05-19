National Interest рассказал о невозможности для Турции конфликтовать с Россией

Турция не может позволить себе вступить в конфликт с Россией из-за тесных экономических связей и ведущегося строительства АЭС. Об этом пишет издание The National Interest.

В материале отмечается, что Турция в отличие от других европейских стран, таких как Венгрия или Сербия, находится в гораздо более шатком положении. Сложность усугубляется географическим положением страны, ее коммерческими, энергетическими и военными связями как с Россией, так и с Украиной. В связи с этим Анкара заняла обособленную позицию и воздержалась от введения санкций против России.

«Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера, в то время как турецкая лира обесценилась на 47% менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», — пояснил обозреватель журнала Харун Карчик в материале от 14 мая.

Он напомнил, что Россия обеспечивает 45% поставок газа в Турцию, 17% — нефти, 70% — пшеницы. Россия также является крупнейшим источником туристов для Турции в размере 4,7 млн посетителей в прошлом году, что составляет 19% от общего числа путешественников.

Кроме того, журналист отметил тот факт, что «Росатом» ведет строительство первой турецкой АЭС «Аккую», она должна открыться в 2023 году.

Накануне стало известно, что Москва и Анкара договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что также обсуждалась возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами «Мир». Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и других. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.