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Захарова рассказала о новых доказательствах поддержки США биолабораторий на Украине

Захарова: получены новые доказательства поддержки США биолабораторий на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
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30 украинских лабораторий в 14 населенных пунктах занимались усилением патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Об этом 19 мая в своем Tekegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что получены новые доказательства поддержки США в военно-биологической деятельности на Украине.

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«На территории Херсонской области обнаружены беспилотники, оснащенные емкостями и оборудованием для распыления рецептур», — отметила она.

По словам Захаровой, в Харьсковской области в ходе исследований в лаборатории погибли около 20 украинских военных, еще 20 попали в больницу. Установлены факты испытаний потенциально опасных биовеществ на пациентах психиатрической больницы в Харькове.

«Получены свидетельства преднамеренного использования в 2020 году возбудителя туберкулеза для заражения населения Славяносербского района ЛНР через листовки в виде фальшивых денежных купюр», — продолжила она.

Как напомнила Захарова, у приезжающих из Украины в страны Евросоюза в первую очередь берут анализы на туберкулез.

«Они знают, чем натовские структуры там занимались», — заключила дипломат.

16 мая президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что на Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, а также отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. По его словам, Россия давно била тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве.

В конце апреля секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев напомнил, что после распада СССР в ряде постсоветских стран США и их сателлиты развернули сеть биологических лабораторий. Именно они могут быть источниками вспышек различных заболеваний по всему миру, отметил он.

21 апреля главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий раскрыл, что биолаборатории на Украине служили для США плацдармом по отработке методов организационной биологической войны.

14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

О том, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на территории их собственной страны, говорят факты, подтверждающие наличие биолабораторий по изучению опасных патогенов и возможной разработке биологического оружия, стало известно в ходе спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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