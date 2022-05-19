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SZ: антироссийские санкции не достигли желаемого эффекта из-за позиций КНР, Индии и Турции

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Западные антироссийские санкции не принесли ожидаемого эффекта из-за того, что некоторые страны не поддержали их в полной мере. Такие данные были опубликованы в газете Süddeutsche Zeitung.

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В публикации уточняется, что такие страны, как Китай, Индия, Турция и Бразилия, либо не стали присоединяться к западным санкциям, либо сделали это частично.

Также в материале отмечается, что, несмотря на давление, российская экономика смогла сохранить стабильность.

«Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», — говорится в сообщении.

17 мая немецкий телеканал ZDF признал, что Латинская Америка поддержала спецоперацию России по защите Донбасса. В качестве примера канал привел высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего и действующего президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Жаира Болсонару, а также демонстрации солидарности с политикой России на Кубе.

25 апреля издание Foreign Policy констатировало, что Китай, Индия и ряд других стран не присоединились к антироссийским санкциям. Одной из причин этого авторы статьи назвали историческую память о колониальной эксплуатации этих стран со стороны Европы и Америки.

21 апреля председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал недопустимой политику «выбрасывания за борт одной страны», осудив таким образом санкции, введенные странами Запада против России.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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