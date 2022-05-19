Спикер СФ Матвиенко: безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» 19 мая заявила, что безопасность России будет обеспечена в любом случае, несмотря на расширение НАТО на восток и присоединения к нему Финляндии и Швеции.

«Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности, потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — заявила Матвиенко.

Она также заявила, что реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию Североатлантического альянса в странах.

«Могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заключила спикер СФ, подчеркнув, что ее расстраивает решение Швеции и Финляндии, так как оно может «привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества».

Валентина Матвиенко также уверена, что решение о вступлении в НАТО государства приняли под давлением Запада и даже «не сочли необходимым» провести референдум», чтобы узнать мнение граждан.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

16 мая президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.