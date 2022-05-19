Старовойт показал последствия обстрела приграничного Теткино Курской области

Последствия обстрелов украинскими военными приграничного поселка Теткино Курской области губернатор региона Роман Старовойт показал 19 мая в Telegram.

На опубликованных кадрах видны разрушенные стены домов, выбитые окна. На одном из фото показаны следы от осколков на стекле. Другой кадр показывает воронку от снаряда.

Ранее в этот день он сообщил, что в результате происшествия погиб один человек. По предварительным данным, погибший является водителем фуры, привезшим сырье на спиртзавод. Помимо этого пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Старовойт подчеркнул, что на месте работают оперативные службы. Всем пострадавшим семьям обязались оказать всю необходимую помощь.

Накануне Теткино уже подвергалось обстрелу со стороны Украины. Также огонь велся и по населенному пункту Алексеевка. В результате инцидентов пострадавших не было.

17 мая в результате обстрела Алексеевки были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента. Ранее в этот день губернатор сообщил об обстреле территории сахарного завода в Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных, пострадавших нет.

11 апреля на фоне провокаций Украины в нескольких регионах России был введен желтый уровень террористической опасности. На данный момент он все еще действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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