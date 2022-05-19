Количество свалок вдоль железных дорог сократилось вдвое в Татарстане

В Татарстане количество свалок вдоль железной дороги сократилось в два раза. Это выяснилось во время второго рейда по полосам отвода железнодорожных путей.

В нем участвовали специалисты республиканских минэкологии и минлесхоза, Росприроднадзора, управления административно-технической инспекции исполкома Казани и Горьковской железной дороги.

Проверки проводились по маршруту Казань — Высокая Гора — Восстание — Свияжск — Лаишево — Казань. Во время объезда эксперты выявили 32 нарушения, что в два раза меньше, чем было ранее.

Как пишет ИА «Татар-информ», наибольшее количество свалок находится на территории Казани. Главам районных администраций в ближайшее время направят письма о необходимости устранения нарушений.