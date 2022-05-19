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«Известия» показали артудар по укрепленному пункту ВСУ

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Артудар по укрепленному пункту ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один из укрепленных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) был обнаружен беспилотником разведчиков Вооруженных сил РФ. Координаты пункта передали минометному расчету, который нанес артудар по националистам. Корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился кадрами атаки.

В минометном расчете каждый знает свою задачу: за секунды корректируется миномет, готовится снаряд. Промедление чревато попаданием под ответный огонь противника. На раскрытие позиции обычно уходит около 10 минут, объяснил журналист.

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«Артиллерия в данной спецоперации играет очень важную роль. Это нанесение внезапного поражения противнику, которого мы сейчас в данный момент с вами наблюдали, для этого используются наши мобильные минометы», — рассказал командир минометной батареи Росгвардии.

За точностью попаданий также следят с беспилотников. Зависший над украинскими позициями дрон фиксирует поражение целей. После успешного выполнения задачи росгвардейцы перемещаются дальше от линии соприкосновения в ожидании новых данных разведки.

14 мая военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Золотое. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу. Журналист добавил, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, начатую 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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