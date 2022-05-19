Один человек погиб при последней атаке ВСУ на Теткино в Курской области

Во время последней атаки на приграничный поселок Теткино Курской области погиб один человек. Об этом утром 19 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что, по предварительным данным, погибший был водителем фуры, привезшим сырье на спиртзавод, по которому было нанесено несколько ударов.

Старовойт сообщил о том, что есть раненые, им оказывается первая помощь. Также пострадало несколько зданий.

В данный момент на месте работают оперативные службы. Всем пострадавшим семьям будет оказана помощь.

Накануне Теткино уже подвергалось обстрелу. Также огонь велся и по населенному пункту Алексеевка. В результате инцидентов пострадавших не было.

17 мая в результате обстрела Алексеевки были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

В тот же день Старовойт сообщил об обстреле территории сахарного завода поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.

11 апреля на фоне украинских провокаций в нескольких регионах России был введен желтый уровень террористической опасности. Так, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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