США начнут импортировать детскую смесь на зафрахтованных Пентагоном самолетах

Президент США Джо Байден в среду, 18 мая, поручил увеличить производство детской смеси внутри страны и повысить объемы ее импорта из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Для этого американский лидер воспользовался своими чрезвычайными полномочиями в рамках закона об оборонном производстве, которые позволяют главе государства, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, вводить контроль над ценами.

«Указание фирмам на приоритетность и распределение производства основных ресурсов для детских смесей поможет увеличить производство и ускорить цепочки поставок», — отмечается в сообщении.

Как отмечается в заявлении, снабжение смесью имеет решающее значение для здоровья и безопасности миллионов детей, которые зависят от нее.

«В последние несколько месяцев федеральное правительство работало над устранением нехватки детских смесей, но необходимы дополнительные меры, чтобы обеспечить достаточный запас детских смесей в Соединенных Штатах и ​​тем самым защитить здоровье и благополучие детей нашей страны», — подчеркивается в документе.

Поэтому правительство США будет импортировать детскую смесь на зафрахтованных Пентагоном коммерческих самолетах, как министерство обороны делало для перевозки необходимых материалов в первые месяцы пандемии COVID-19.

«Обход обычных маршрутов воздушных грузоперевозок ускорит импорт и распределение [детских] смесей и послужит непосредственной поддержкой для производителей, продолжающих наращивать производство», — пояснили в Белом доме.

Проблемы с детскими смесями возникли после того, как 17 февраля крупнейший производитель детских смесей США Abbott Nutrition инициировал добровольный отзыв нескольких линеек сухих смесей из-за опасений бактериального заражения на предприятии, после того как четверо младенцев заболели, а один ребенок позже умер.

Ранее, 17 мая, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в США родители столкнулись с острым дефицитом детского молока. Они опасаются, что вскоре им будет нечем кормить своих детей. Так, американские родители в поисках еды для своих маленьких детей прочесывают все магазины и торговые интернет-площадки. Кто-то уже начал даже сокращать порции еды малышам. На фоне возникшего дефицита цены на детское питание сильно подскочили, что не по карману некоторым семьям. В случившемся американцы винят президента США Джо Байдена. Как отмечает издание, «депутаты обвинили правительство в снабжении нелегалов на границе с Мексикой дефицитным детским питанием вместо собственного населения». Также Белый дом упрекнули в том, что Вашингтон выделяет миллиарды Украине, в то время как «на полках детского питания для американцев нет в наличии».

Как отмечает The Washington Post, цифры показывают, что уровень нехватки смесей составляет 43%.

До этого, 11 апреля, сообщалось, что в США возник дефицит детских смесей, который привел к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки. Подчеркивалось, что нехватке смесей способствуют связанные с пандемией COVID-19 проблемы в цепочке поставок.