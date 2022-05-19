Склад со стройматериалами сгорел в Томске

Крупный пожар произошел в ночь на четверг, 19 мая, на складе стройматериалов в Томске. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Сообщение о пожаре на улице Ракетной поступило на пульт дежурного в 02:56. Возгорание возникло в одноэтажном кирпичном здании. На момент прибытия спасателей склад был полностью охвачен огнем. На тушение у спасателей ушло более двух часов. Внутри выгорели строительные материалы, обгорела обрешетка крыши.

Причины случившегося сейчас устанавливаются. Пострадавших нет, сообщает РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что в Томске горело административное здание спорткомплекса. Максимальная площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.