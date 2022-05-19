The Washington Post: пассивность Байдена по сделке с Ираном может обернуться войной

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен активизироваться в вопросе возобновления ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться «новая катастрофическая война». Об этом в совместной статье для газеты The Washington Post в среду, 18 мая, заявили бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солано и экс-премьер Швеции Карл Бильдт.

Политики считают, что восстановление соглашения может быть сорвано, если Вашингтон включит в ядерную сделку не относящиеся к атомной программе вопросы или признает Корпус стражей исламской революции террористами.

«Вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что «Америка вернулась», Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники», — сказано в статье.

Авторы считают, что в преддверии предстоящих промежуточных выборов Байден, возможно, хочет «перестраховаться» в отношении Ирана, однако они также уверены, что это принесет ему намного меньше пользы, чем успешное сдерживание ядерного потенциала страны.

Солано и Бильдт привели в качестве примера переговоры по вопросу контроля над вооружениями СССР со странами Запада. Тогда США и союзники руководствовались национальной безопасностью, а не желаниями Советского Союза или стремлением улучшить отношения с Москвой. Политики считают, что в ситуации с Тегераном следует придерживаться таких же мотивов.

«Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед — а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт», — заключили авторы статьи.

Ранее, 26 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие уже в ближайшие две недели. Она отметила, что со времен отказа от участия США в СВПД при экс-президенте Дональде Трампе, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

14 апреля сообщалось, что власти США не соглашались на размораживание блокированных по инициативе Вашингтона активов Ирана в третьих странах. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, санкции будут сохраняться, пока не будет обеспечено общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. Представитель Госдепа также отметил, что консультации по вопросам, касающимся СВПД и освобождения находящихся в Иране американцев, продолжаются.

Ранее, 16 февраля, иранский представитель на переговорах по ядерной сделке Багери Кяни сообщил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене «как никогда раньше» близки к заключению соглашения.

В начале февраля глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана. Дипломат подчеркнул, что диалог достиг важного этапа. По его словам, все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающееся гражданского ядерного сотрудничества.