Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили отказаться от Парижского соглашения
Общество
Негосударственные хосписы объявили о сворачивании программ помощи пациентам
Мир
США начнут импортировать детскую смесь на зафрахтованных Пентагоном самолетах
Мир
Источник сообщил о задержании депутата из Владивостока на границе США и Мексики
Экономика
Банки начали снижать комиссии за прием безналичных платежей для МСП
Общество
В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах
Мир
Сенат конгресса США единогласно утвердил Бринк на должность посла на Украине
Общество
В России предложили создать единую детско-молодежную организацию
Экономика
Поставки высокотехнологичной продукции из Китая в РФ резко сократились
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 19 мая
Политика
Матвиенко призвала пересмотреть процесс импортозамещения

Новый тариф для электротранспорта ввели в Барнауле из-за ремонта моста

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле начнет действовать новый тариф «Электронный пересадочный проездной билет». Причина — ремонт путепровода на Новом рынке. Тариф будет действовать на некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутах.

Одна поездка по этому тарифному плану будет стоить 28 рублей с одной пересадкой в течение 100 минут. Купить транспортную карту можно в киосках торговой сети «Лига Пресс» и «Роспечать-Алтай», сообщает altapress.ru.

Если у пользователя уже есть транспортная карта с тарифным планом типа «Электронный кошелек», то он может попросить о смене тарифа на пересадочный проездной билет. Воспользоваться бесплатной пересадкой за наличный расчет будет нельзя.

Ранее сообщалось, что движение на мосту на Новом рынке перекроют 21 мая, а не 25 мая, как планировалось. Весь общественный транспорт будет работать по новой схеме.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022