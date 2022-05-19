Новый тариф для электротранспорта ввели в Барнауле из-за ремонта моста

В Барнауле начнет действовать новый тариф «Электронный пересадочный проездной билет». Причина — ремонт путепровода на Новом рынке. Тариф будет действовать на некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутах.

Одна поездка по этому тарифному плану будет стоить 28 рублей с одной пересадкой в течение 100 минут. Купить транспортную карту можно в киосках торговой сети «Лига Пресс» и «Роспечать-Алтай», сообщает altapress.ru.

Если у пользователя уже есть транспортная карта с тарифным планом типа «Электронный кошелек», то он может попросить о смене тарифа на пересадочный проездной билет. Воспользоваться бесплатной пересадкой за наличный расчет будет нельзя.

Ранее сообщалось, что движение на мосту на Новом рынке перекроют 21 мая, а не 25 мая, как планировалось. Весь общественный транспорт будет работать по новой схеме.