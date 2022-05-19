Врач предупредил об увеличении уязвимости к коронавирусу при жаре

Летняя жара может привести к большей уязвимости людей к коронавирусу, поскольку перегрев приводит к снижению защитных функций организма. Об этом в четверг, 19 мая, предупредил руководитель направления «Превентивная медицина» рынка Национальной технологической инициативы HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

Специалист отметил, что летом из-за воздействия высоких температур иммунитет человека снижается и тот становится более уязвим для различных видов неблагоприятных воздействий.

«При этом у коронавируса нет сезонности. По опыту прошлых лет мы видим, что летом люди активно болели», — уточнил Чудаков в беседе с ТАСС.

По его словам, в теплое время года россиянам необходимо продолжать соблюдать привычные меры предосторожности — избегать часа пик в транспорте, носить маски и использовать дезинфицирующие средства для рук.

«Конечно, не стоит забывать пить витамины, препараты, которые улучшают функции иммунной системы. Это может быть эхинацея, а также препараты с цинком и селеном, которые помогут поддерживать высокий уровень иммунной защиты», — заключил эксперт.

Ранее, 17 мая, Роспотребнадзор призвал, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжать соблюдать меры профилактики.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

8 мая кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новый всплеск коронавирусной инфекции в России в мае и июне. По его словам, новая волна заболеваемости может остаться незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрированы семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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