Прямой эфир
Сюжет:

Врач предупредил об увеличении уязвимости к коронавирусу при жаре

0
Тест на антитела
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летняя жара может привести к большей уязвимости людей к коронавирусу, поскольку перегрев приводит к снижению защитных функций организма. Об этом в четверг, 19 мая, предупредил руководитель направления «Превентивная медицина» рынка Национальной технологической инициативы HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

Дозным образом: ревакцинация замедлит распространение новых линий «Омикрона»
Как изменилась эффективность прививки против более заразных штаммов коронавируса

Специалист отметил, что летом из-за воздействия высоких температур иммунитет человека снижается и тот становится более уязвим для различных видов неблагоприятных воздействий.

«При этом у коронавируса нет сезонности. По опыту прошлых лет мы видим, что летом люди активно болели», — уточнил Чудаков в беседе с ТАСС.

По его словам, в теплое время года россиянам необходимо продолжать соблюдать привычные меры предосторожности — избегать часа пик в транспорте, носить маски и использовать дезинфицирующие средства для рук.

«Конечно, не стоит забывать пить витамины, препараты, которые улучшают функции иммунной системы. Это может быть эхинацея, а также препараты с цинком и селеном, которые помогут поддерживать высокий уровень иммунной защиты», — заключил эксперт.

Ранее, 17 мая, Роспотребнадзор призвал, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжать соблюдать меры профилактики.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

8 мая кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новый всплеск коронавирусной инфекции в России в мае и июне. По его словам, новая волна заболеваемости может остаться незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрированы семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022