Депутата думы Владивостока Каменщикова задержали на границе Мексики и США

Депутата думы Владивостока и бывшего коммуниста Виктора Каменщикова задержали на американо-мексиканской границе, предположительно, при попытке ее пересечь. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил источник Primamedia.

«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили «Известиям» члены думы Владивостока, Каменщиков не появлялся на заседаниях с момента начала спецоперации России по защите Донбасса. Он также выступал против ее проведения.

Один из членов думы рассказал, что после заявлений по поводу спецоперации Каменщиков вышел из партии.

За последние месяцы из России уехали актриса Рената Литвинова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой, актриса Чулпан Хаматова и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают спецоперацию и выступают перед пострадавшими военнослужащими. Среди них — актер и режиссер Владимир Машков, певец Олег Газманов, исполнители Ольга Кормухина и Алексей Белов.

11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.