Уровень инфляции в Канаде достиг 31-летнего максимума

Годовой уровень инфляции в Канаде достиг в апреле 2022 года показателя в 6,8%, что является самым высоким уровнем с января 1991 года и превышает ожидания рынка, которые прогнозировались в пределах 6,7%, говорится в анализе экспертов портала Trading Economics за 18 мая.

Аналитики объясняют ситуацию ростом цен на продукты питания и оплату жилья, которые подскочили из-за роста стоимости энергоносителей и сырьевых товаров.

«Цены на продукты выросли на 8,8% (7,7% в марте) на фоне более высоких затрат на такие ресурсы, как удобрения. Между тем расходы на жилье выросли на 7,4% (6,8% в марте), что обусловлено ценами на энергоносители, используемые для обогрева домов, включая мазут и другие виды топлива (64,4% против 61%) и природный газ (22,2% против 18,7%). В то же время инфляция в транспортной сфере осталась на прежнем уровне (11,2%), в то время как цены на бензин снизились (36,3% против 39,8%), поскольку упали и мировые цены на сырую нефть», — говорится в материале.

Индекс потребительских цен (CPI), без учета снижения стоимости бензина, рекордно вырос на 5,8%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6%, незначительно превысив прогнозы на уровне 0,5%. Сейчас показатель снизился после скачка на 1,4% в марте.

6 мая стало известно, что цены на газ в Канаде достигли рекордно высокого уровня. Канадцы в большинстве районов страны отметили, что цены либо превышают $2 за литр, либо приближаются к этому показателю. Цены на газ быстро выросли за последний год, а российская спецоперация в Донбассе, в частности, последовавшие после нее глобальные экономические изменения, усугубили эту тенденцию.

6 мая директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом, и санкции против России, как и ответные меры на них, будут иметь для энергетического рынка еще большие последствия.

Бироль вспомнил о большом нефтяном кризисе 1970-х годов, который принес ощутимые последствия для экономики в виде мировой инфляции.

Инфляция растет в странах Запада на фоне санкционного давления на Россию, которое усилилось после начала военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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