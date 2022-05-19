Пять человек пострадали из-за стрельбы возле университета в Филадельфии

В результате стрельбы возле кампуса Университета Тампл в Филадельфии, сообщил 18 мая канал CBS Philly со ссылкой на полицию города, пострадали пять человек.

По данным правоохранителей Филадельфии, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, еще два потерпевших — в стабильном.

По делу о происшествии два человека были арестованы. О возможных мотивах подозреваемых в преступлении не сообщается.

15 мая офис шерифа округа Ориндж в Калифорнии сообщил о стрельбе в пресвитерианской церкви, в результате которой один человек погиб и пятеро пострадали.