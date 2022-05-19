Экс-генсек НАТО предупредил Байдена об опасности его позиции по Ирану

На Ближнем Востоке может начаться «новая катастрофическая война», если президент США Джо Байден не активизирует усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Об этом в среду, 18 мая, заявили экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт в своей совместной статье для газеты The Washington Post.

По мнению политиков, признание Вашингтоном Корпуса стражей исламской революции террористами или решение сената США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, могут сорвать восстановление соглашения.

«Теперь европейцы <...> снова стали локомотивом переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что «Америка вернулась», Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники», — отметили Солано и Бильдт.

В качестве положительного примера они привели переговоры Запада с СССР по вопросу контроля над вооружениями. В ходе них, напомнили авторы статьи, США и их союзники руководствовались собственной национальной безопасностью, а не из-за желания поддержать руководство Советского Союза или наладить отношения с Москвой. По утверждению Солано и Бильдта, на переговорах с Тегераном Запад должен придерживаться той же стратегии.

«Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед — а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт», — заключили они.

Ранее, 26 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие уже в ближайшие две недели. Она отметила, что со времен отказа от участия США в СВПД при экс-президенте Дональде Трампе Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

14 апреля сообщалось, что власти США не соглашались на размораживание блокированных по инициативе Вашингтона активов Ирана в третьих странах. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, санкции будут сохраняться, пока не будет обеспечено общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. Представитель Госдепа также отметил, что консультации по вопросам, касающимся СВПД и освобождения находящихся в Иране американцев, продолжаются.

Ранее, 16 февраля, иранский представитель на переговорах по ядерной сделке Багери Кяни сообщил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене «как никогда раньше» близки к заключению соглашения.

В начале февраля глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.

Дипломат подчеркнул, что диалог достиг важного этапа. По его словам, все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающееся гражданского ядерного сотрудничества.