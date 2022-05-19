Источник сообщил о задержании депутата из Владивостока на границе США и Мексики

Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков был задержан на границе США и Мексики. Предположительная причина задержания — незаконное пересечение границы, о чем в четверг, 19 мая, рассказал источник Primamedia.

«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — рассказал собеседник агентства.

Как рассказали «Известиям» члены думы Владивостока, они не располагают достоверной информацией о задержании Каменщикова.

«Он сделал ряд заявлений в феврале по поводу спецоперации <...> и вышел из партии», — отметили член думы.

За последние месяцы из России уехали актриса Рената Литвинова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой, актриса Чулпан Хаматова и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают спецоперацию и выступают перед пострадавшими военнослужащими. Среди них — актер и режиссер Владимир Машков, певец Олег Газманов, исполнители Ольга Кормухина и Алексей Белов.

11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.