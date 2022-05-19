Спикер СФ Матвиенко: безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО

Реакция России на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет соразмерна присутствию альянса в государствах и тому, какие виды вооружений будут там размещены. Об этом в интервью «Известиям» в четверг, 19 мая, сказала спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«Могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс скажется негативно на политическом состоянии Европейского союза и не добавит ЕС стабильности, ведь раньше страны долгое время демонстрировали нейтралитет, что очень ценили в России.

«Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества», — отметила Матвиенко.

Спикер СФ считает, что решение вступить в альянс было принято странами под давлением Запада и не является их суверенным выбором, ведь по такому «серьезнейшему вопросу» «не сочли необходимым» провести референдум, чтобы граждане Швеции и Финляндии могли выразить свое мнение.

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