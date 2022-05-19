Маск пообещал голосовать за республиканцев на выборах президента США

Американский миллиардер Илон Маск сообщил в Твиттере, что на выборах президента США в 2024 году будет голосовать за республиканцев. Предприниматель пояснил, что раньше он выбирал демократов, потому что они были партией доброты, передает телеканал «Известия». По мнению миллиардера, сейчас партия стала группой разделения и ненависти. Маск уверен, что после его заявления демократы развернут против него грязную кампанию.

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