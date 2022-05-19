Фармаколог рассказала о правилах содержания домашней аптечки

Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева 19 мая рассказала, что необходимо тщательно следить за правилами хранения и сроком годности лекарств в домашней аптечке.

«Долго в домашних условиях нельзя держать большое количество препаратов, потому что вы не сможете сохранить их в том температурном режиме, который указан, он будет все время меняться, и от этого могут измениться и свойства препарата», — сказала Журавлева в интервью «РИА Новости».

В случае, если у домашних имеются хронические заболевания, целесообразно иметь в аптечке небольшой запас препаратов. Эксперт отметила, что при употреблении просроченных лекарств они в лучшем случае не подействуют, а в худшем могут вызвать побочные эффекты. Исключение можно сделать только для таких наружных препаратов, как йод и зеленка.

5 мая врач Екатерина Серебренникова рассказала, какие препараты необходимо иметь в дачной аптечке. Среди прочих лекарств она назвала растворы для своевременной обработки ссадин и ранок, а также жаропонижающие, адсорбенты от кишечных болезней и градусник.

17 мая американские врачи назвали вредные пищевые привычки, которые могут навредить здоровью и сократить продолжительность жизни. В их числе — чрезмерное употребление воды, интервальное голодание и бесконтрольный прием пищевых добавок.