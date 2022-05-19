Байден поручил Пентагону наладить завоз детского питания из-за рубежа

Президент США Джо Байден поручил министерству обороны наладить экстренный завоз из-за рубежа детских молочных смесей. Дефицит питания оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, передает телеканал «Известия». Нехватка продукции вызвана приостановкой производства одной из крупнейших компаний. У специалистов появились подозрения, что детские смеси корпорации заражены болезнетворными бактериями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.