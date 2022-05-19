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В Госдуме предложили отказаться от Парижского соглашения

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Госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Госдуме (ГД) предложили прекратить участие России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. Об этом сказано в отчете по итогам заседания комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от 16 мая (есть у «Известий»).

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После окончательного согласования в парламенте инициатива может быть направлена на рассмотрение в правительство, уточнил зампредседателя комитета Георгий Арапов. Депутат пояснил: в условиях санкций отечественную промышленность целесообразно освободить от потерявших актуальность международных обязательств.

«Еще при принятии Парижского соглашения и Киотского протокола было много разногласий по поводу их целесообразности. Против выступала промышленность, многие политические фигуры и партии, но Россия присоединилась к соглашениям», — отметил Арапов.

Теперь же, по мнению депутата, просто неясно, что дает России Парижское соглашение, так как экологией страны можно заниматься и без международных договоров.

«Парижское соглашение не повлияло ни на отстаивание экологических инициатив, ни на разработку изменений в законодательство, а в условиях антироссийских санкций непонятна целесообразность участия в нем», — заключил парламентарий.

Согласно Парижскому соглашению, подписанному 12 декабря 2015 года (со стороны РФ — 22 апреля 2016 года), уровень выбросов парниковых газов в РФ к 2030 году должен составить не более 70% от показателей 1990-го. Россия уже достигла уровня в 52%, следует из данных за 2018-й (последние доступные сведения). Цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 градусов по Цельсию и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Эко-дело: в ГД предложили отказаться от Парижского соглашения

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