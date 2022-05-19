Банки начали снижать комиссии за прием безналичных платежей для МСП

В апреле Альфа-Банк снизил ставку торгового эквайринга — комиссию за прием платежей по карте — до 1% вместо рыночных 1,5–2,5%. Об этом «Известиям» сообщили в кредитной организации. Там уточнили, что воспользоваться такими условиями смогут все открывшие счет в банке компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели независимо от рода своей деятельности.

Комиссию по торговому эквайрингу в апреле обнулил банк «Санкт-Петербург», заявил директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Дмитрий Туманский. Он подчеркнул, что акция доступна новым клиентам из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП): в период первых трех месяцев действия договора не будет применяться требование к минимальному обороту и взиматься комиссия за его неисполнение.

Комиссию по эквайрингу до 1% для всех клиентов снизили и в «ДелоБанке»: льготная ставка действует на торговый, интернет-эквайринг и эквайринг в смартфоне, сообщил его представитель. Кроме того, в кредитной организации сделали скидку 50% на обслуживание терминалов для приема карт.

Рассматривает возможность снижения эквайринговых комиссий для всех компаний сегмента МСП также банк «Открытие».

С 18 апреля по 31 августа Центробанк обязал кредитные организации снизить ставку по эквайрингу до 1% на ограниченный перечень товаров и услуг — из социально-значимых категорий. В него входят продукты питания, потребительские товары, услуги связи, ЖКХ, топливо, медицинские изделия и лекарственные препараты, медицинские услуги, услуги по перевозке пассажиров, услуги образования, проживание в гостинице, услуги организаций культуры.

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«Уменьшают по ставке: банки снижают комиссии за прием безналичных платежей»