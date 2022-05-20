Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Динамо» — «Сочи», «Рубин» — «Уфа»

В субботу завершится сезон в РПЛ. Последний тур определит призеров и неудачников чемпионата. Уже известен состав команд, которые оказались на пьедестале почета, но, если с досрочно взявшим золото «Зенитом» всё понятно, то идущие вторыми и третьими «Динамо» и «Сочи» в очном матче выяснят между собой, кто в итоге завоюет серебро, а кто бронзу. «Динамо» устроит ничья, а «Сочи» должен обязательно побеждать. Внизу таблицы последнее место «обеспечил» себе тульский «Арсенал», который вылетает ФНЛ напрямую. Компанию ему составит либо казанский «Рубин», либо «Уфа». Кому идти вниз, а кто получит шанс на спасение, также выяснится в их очной встрече. Казанцам достаточно сыграть вничью, чтобы избежать прямого вылета, уфимцев спасет только победа.

21 мая, 17:00: «ВТБ Арена» (Москва); «Ак Барс Арена» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Арена»

Теннис

Открытый чемпионат Франции. Первый круг

Фото: Global Look Press/Dppi/Jean Catuffe

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» не обойдется без российских спортсменов, хотя на следующее соревнование такого ранга — «Уимблдон» — британские власти не допустили наших теннисистов. А на Открытом чемпионате Франции соберутся лучшие отечественные представители, включая вернувшегося после травмы Даниила Медведева и других звезд — Андрея Рублева, Карена Хачанова, Аслана Карацева, Дарью Касаткину, Веронику Кудерметову, Екатерину Александрову и многих других. Не увидим мы только прошлогоднюю финалистку «Ролан Гаррос» Анастасию Павлюченкову, досрочно завершившую сезон по состоянию здоровья.

22 мая, 12:00 – 22:00. Теннисный комплекс Roland Garros (Париж, Франция).

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА — «Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В российском баскетбольном клубном сезоне намечается самая интересная часть. Стартует финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ. В пятницу и воскресенье пройдут первые два матча, в которых московский ЦСКА примет петербургский «Зенит». Клуб из Северной столицы попытается прервать 12-летнюю гегемонию армейцев, в этот период неизменно побеждающих в турнире.

20 мая, 20:00, первый матч. 22 мая, 14:00, второй матч. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Футбол

Чемпионат России. ФНЛ-1

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Внутрироссийский сезон завершается и в первом дивизионе. Так же, как и в РПЛ, последний тур пройдет в субботу. И там до сих пор сохраняется интрига как в борьбе за выход в премьер-лигу, так и в борьбе за выживание, причем эти линии пересекаются. Речь идет о визите недавнего лидера чемпионата «Оренбурга» в Астрахань, где местный «Волгарь» должен побеждать, чтобы избежать вылета. А «Оренбург» в случае поражения может упустить прямую путевку в РПЛ, за которую борется с московским «Торпедо» и воронежским «Факелом». Черно-белым предстоит играть дома с краснодарской «Кубанью», а воронежцы поедут в гости к калининградской «Балтике».

21 мая, 15:00: спортивный городок «Лужники» (Москва); стадион «Центральный» (Астрахань); «Калининград Арена» (Калининград). Прямые трансляции на «Яндексе»