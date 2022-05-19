Прямой эфир
Политика
Матвиенко призвала пересмотреть процесс импортозамещения
Общество
Метеоролог Макарова пообещала теплую погоду в Москве с 22 мая
Авто
К выпуску нового «Москвича» могут подключить китайские компании
Общество
Завкафедрой МГУ Засурский покинул должность и уехал из России
Мир
Германия выделит €4 млрд на обеспечение продовольственной безопасности
Мир
Чавушоглу заявил о готовящейся встрече Байдена и Эрдогана
Мир
В США заявили о возможности разрешения озабоченностей Турции по расширению НАТО
Мир
Белый дом заявил об отсутствии помощи РФ со стороны Китая
Экономика
США потребовали от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины
Мир
Комитет Сената США утвердил Бринк на должность посла в Киеве
Мир
В США допустили ядерное испытание в КНДР во время визита Байдена в Азию
Сюжет:

Представителям Красного Креста показали условия содержания украинских боевиков

0
Военнопленный
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Условия содержания вышедших боевиков, которые укрывались на заблокированном комбинате «Азовсталь», показали сотрудникам Красного Креста в четверг, 19 мая. Представители организации не высказали замечаний во время проверки.

В данный момент украинские боевики содержатся на территории поселка Еленовка на территории Донецкой Народной Республики. Красный Крест посетил кухню и комнату, в которой расположили боевиков. Повар рассказал, что готовит ячневую кашу и котлеты с рыбой для боевиков, а на кроватях инспектирующие отметили наличие новых матрасов.

В присутствии наблюдателей один из представителей ВСУ заметил, что условия содержания приемлемые, он также указал на отсутствие жалоб со стороны боевиков.

«За сутки были доставлены необходимые спальные принадлежности, для того чтобы в нормальных условиях принять людей. Сделано было то, что обещали. Врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Жалоб на питание нет», — рассказал представитель ВСУ

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приказе президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода и предоставить возможность украинским военным, сложившим оружие, выйти с заблокированного комбината, гарантировав им сохранение жизни.

Украинские боевики раскрывают подробности и условия своего содержания, и данные показания свидетельствуют о выполнении обещаний сохранения жизни российской стороной. Так, 18 мая Даниил Жученко, находясь в больнице Новоазовска, отметил хорошее отношение и отсутствие претензий к российским специалистам. По словам еще одного вышедшего, Виктора Шапошникова, в отношении боевиков не применяются меры физического и психологического воздействия.

18 мая Минобороны РФ сообщило о 694 сдавшихся за последние сутки боевиках с «Азовстали». Таким образом, с 16 мая совокупное число вышедших с заблокированного комбината неонацистов составило 959 человек, в том числе 80 раненых.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022