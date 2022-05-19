Представителям Красного Креста показали условия содержания украинских боевиков

Условия содержания вышедших боевиков, которые укрывались на заблокированном комбинате «Азовсталь», показали сотрудникам Красного Креста в четверг, 19 мая. Представители организации не высказали замечаний во время проверки.

В данный момент украинские боевики содержатся на территории поселка Еленовка на территории Донецкой Народной Республики. Красный Крест посетил кухню и комнату, в которой расположили боевиков. Повар рассказал, что готовит ячневую кашу и котлеты с рыбой для боевиков, а на кроватях инспектирующие отметили наличие новых матрасов.

В присутствии наблюдателей один из представителей ВСУ заметил, что условия содержания приемлемые, он также указал на отсутствие жалоб со стороны боевиков.

«За сутки были доставлены необходимые спальные принадлежности, для того чтобы в нормальных условиях принять людей. Сделано было то, что обещали. Врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Жалоб на питание нет», — рассказал представитель ВСУ

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приказе президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода и предоставить возможность украинским военным, сложившим оружие, выйти с заблокированного комбината, гарантировав им сохранение жизни.

Украинские боевики раскрывают подробности и условия своего содержания, и данные показания свидетельствуют о выполнении обещаний сохранения жизни российской стороной. Так, 18 мая Даниил Жученко, находясь в больнице Новоазовска, отметил хорошее отношение и отсутствие претензий к российским специалистам. По словам еще одного вышедшего, Виктора Шапошникова, в отношении боевиков не применяются меры физического и психологического воздействия.

18 мая Минобороны РФ сообщило о 694 сдавшихся за последние сутки боевиках с «Азовстали». Таким образом, с 16 мая совокупное число вышедших с заблокированного комбината неонацистов составило 959 человек, в том числе 80 раненых.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».