Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос об инфляции

Американцы подвергли критике нового официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер после ее выступления на брифинге. Негодование и насмешки вызвали слова представителя о том, что причиной инфляции в США является «повышение цен [президента РФ Владимира] Путина».

«Карин Жан-Пьер с трудом сдерживается, когда вслух произносит «путинское повышение цен». Дайте ей время, и она научится врать так же, как это сделала Псаки», — иронизирует один из пользователей.

«Белый дом всё еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», — приводит слова другого американца портал Mail BD.

Не остался в стороне и специалист по коммуникациям Республиканской партии США Мэтт Уитлок, который тоже раскритиковал Жан-Пьер за непрофессионализм.

«Из школы коммуникаций Камалы Харрис и Майкла Скотта, где вы просто начинаете предложение и видите, куда оно вас приведет, независимо от того, какой вопрос вам задали… На самом деле похоже, что она, возможно, просто читает неправильный ответ из своих письменных тезисов здесь — независимо от вопроса [журналиста]. Тезисы — это хорошо, но вы должны хотя бы попытаться ответить на вопрос», — приводит его слова телеканал Fox News.

13 мая Карин Жан-Пьер стала пресс-секретарем Белого дома. На этом посту она заменила Дженнифер Псаки, которая, по неподтвержденным данным, планирует строить карьеру в журналистике. Подчеркивается, что Жан-Пьер стала первой темнокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря.