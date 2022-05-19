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Матвиенко заявила, что реакция РФ на вступление в НАТО Финляндии и Швеции будет соразмерна

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО окажет негативное влияние на безопасность в Европейском регионе. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 19 мая в интервью «Известиям».

«Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — сообщила она.

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Кроме того, она сделала предположение, что финны и шведы не самостоятельно приняли решение вступить в блок, а испытали влияние извне.

«На мой взгляд, нынешнее решение не суверенное, принятое, безусловно, под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО. Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьезнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум — спросить мнение граждан этих стран», — отметила спикер СФ.

Она подметила, что в ближайшие месяцы в Мадриде пройдет саммит НАТО, где, предположительно, будут рассматриваться заявки двух скандинавских стран на вступление в блок. Матвиенко подчеркнула, что Россия всегда высказывалась за сохранение зоны Балтийского моря как зоны взаимовыгодного сотрудничества, мира и стабильности.

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«Европе сегодня следует сделать свой разворот над Атлантикой»

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