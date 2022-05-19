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В Германии объяснили провал антироссийских санкций неполноценной поддержкой мер

Süddeutsche Zeitung: к провалу западных санкций против России привела позиция КНР и Турции
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Историческое здание Рейхстага - здание немецкого парламента в Берлине
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Антироссийские санкции, инициированные странами Запада и Европы, не принесли прогнозируемого результата по причине позиций Китая, Турции, Индии и Бразилии по вопросу ограничительных мер. Такими сведениями поделилась немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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Как уточняется, перечисленные государства не отметились широкой поддержкой санкций против РФ: они либо отказались присоединяться к ограничениям, либо сделали это частично.

Кроме того, в материале подчеркивается стабильное состояние российской экономики.

«Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», — уточняется в публикации.

17 мая немецкий телеканал ZDF признал, что Латинская Америка поддержала спецоперацию России по защите Донбасса. В качестве примера канал привел высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего и действующего президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Жаира Болсонару, а также демонстрации солидарности с политикой России на Кубе.

25 апреля издание Foreign Policy констатировало, что Китай, Индия и ряд других стран не присоединился к антироссийским санкциям. Одной из причин этого авторы статьи назвали историческую память о колониальной эксплуатации этих стран со стороны Европы и Америки.

21 апреля Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал недопустимой политику «выбрасывания за борт одной страны», осудив таким образом санкции, введенные странами Запада против России.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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